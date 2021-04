Buone notizie da Praiano, 4 cittadini guariscono dal Covid-19

Praiano, costiera amalfitana. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che in data odierna non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 ma arriva la buona notizia dell’avvenuta guarigione di 4 cittadini. Scende, quindi, a 10 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

L’invito resta sempre quello a non abbassare la guardia ed a rispettare responsabilmente le basilari norme anti-Covid: