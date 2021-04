Buone notizie da Massa Lubrense! Zero positivi e un guarito

Giungono finalmente ottime notizie in termini di contagio da covid-19 a Massa Lubrense. Lo annuncia il sindaco Lorenzo Balducelli con un post Facebook, in cui scrive di zero nuovi positivi da 12 tamponi processati e un nuovo guarito.

Vi aggiorno sui dati appena ricevuti dall’ASL Napoli 3 Sud. Non risultano persone positive al tampone molecolare. 1 nostro concittadino è guarito. Sono stati effettuati ulteriori 12 tamponi risultati negativi. Attualmente a Massa Lubrense ci sono 44 persone positive al CoViD-19.