Buone notizie da Agerola, 3 cittadini guariscono dal Covid-19

Il Comune di Agerola aggiorna la situazione epidemiologica in città e, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “Da comunicazioni ufficiali ricevute dalle autorità sanitarie, registriamo anche oggi la buona notizia della guarigione di 3 concittadini. Come è noto, a partire da oggi la Regione Campania entra in zona arancione. L’adozione di misure restrittive comporta ancora un livello di attenzione alto, Agerola non è fuori dall’emergenza. E’ importante continuare a dimostrare un senso di responsabilità collettiva. Forza, Agerola!”.

Scende a 38 il totale degli attualmente positivi al Covid-19 sull’intero territorio comunale.