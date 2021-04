Benevento-Udinese, i tifosi giallorossi accolgono il bus della squadra di Pippo Inzaghi

Dopo due trasferte, Lazio e Genoa, i giallorossi campani di serie A tornano allo stadio Vigorito per affrontare l’Udinese, nel match domenicale delle 12:30. Gli uomini di Pippo Inzaghi, ancora a rischio retrocessione, sono dunque chiamati alla vittoria per scongiurare altri pericoli. In mattinata un gruppetto di tifosi ha accolto il pullman della squadra con la passione che li contraddistingue.

Benevento (3-5-2): Montipó; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Dabo, Viola, Hetemaj, Improta; Sau, Lapadula

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka