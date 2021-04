BELLA VITTTORIA ROSSONERA AL CAMPO ITALIA CONTRO IL CERIGNOLA

Fonte rossonera

Il Sorrento vince 2-0 al campo Italia dopo alcuni risultati negativi non veritieri della forza tecnica. Soddisfazione e gioia espressa dopo il secondo goal per gli impegni e i sacrifici che stanno facendo i ragazzi in campo dopo un periodo di fermo per il Covid – 19.

Vittoria meritata contro una squadra agguerrita che occupa una posizione in classsifica importante nel girone.

90’+1′ | SAN-DO-ME-NI-CO!

Che azione, che gol! Contropiede perfetto dei nostri ragazzi, con Mancino che lancia il neoentrato Marino: il toro di Praiano entra in area e calcia un bellissimo diagonale respinto dal portiere, con la palla che diventa preda di Sandomenico bravissimo a capitalizzare e mettere la parola fine al match.

Dopo la rete, tutto il gruppo corre ad esultare con la dirigenza: quota 35 punti raggiunta.

Che spettacolo al Campo Italia!