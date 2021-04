Battipaglia, furto in armeria: rubate 14 pistole. All’alba di oggi, a Battipaglia (Salerno), alcuni malviventi hanno sfondato con una macchina le vetrine di un’armeria che si trova sulla Statale 18. Due persone con il passamontagna hanno rubato 14 pistole in esposizione, ma non sono riuscite a portare via le molte altre armi presenti in quanto è scattato subito il sistema d’allarme. Immediato anche l’intervento dei carabinieri. I ladri sono scappati a bordo della stessa auto, ritrovata dopo pochi minuti dai carabinieri di Battipaglia, in Località Aversa e risultata rubata a Salerno alcuni giorni fa. Sul posto è intervenuta anche la Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Salerno per i rilievi tecnico-scientifici. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere dell’armeria per individuare i ladri.

Fonte SkyTg24