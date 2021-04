Bari, secondo avvistamento della pantera nera: si pensa a serval

Il felino nero torna a palesarsi in Puglia, dopo l’avvistamento del 20 aprile scorso. Alcuni residenti avrebbero allertato le forze dell’ordine per un altro avvistamento recente. I controlli effettuati con i droni, però, hanno mostrato un’altra verità.

Come riportato dal Tgnorba l’animale sarebbe un esemplare di tipo diverso, un serval (scientificamente conosciuto come Leptailurus serval), felino selvatico originario dell’Africa e di dimensioni simili a quelle di un grande cane. Rientra tra gli animali di specie protetta e di cui è vietata la commercializzazione. L’esemplare è con alcuni cuccioli, verosimilmente per l’accoppiamento con un felino che non fosse un altro serval. Adesso l’impresa è quella di riuscire a prendere mamma e figli e metterli in sicurezza.