BARATTOLI COSMICI AL ROMA FRINGE FESTIVAL 2021

Rossella e Luigi Parlato, nostri concittadini di Piano di Sorrento, noti per aver animato tante feste e tante occasioni in tutta la Penisola Sorrentina e oltre, partecipano al Festival Romano, ove li possiamo seguire in diretta on-line su www.teatro.it mercoledì 21 aprile alle 20:30.

9° Edizione Il Roma Fringe Festival torna quest’anno in una inedita, e del tutto eccezionale, veste virtuale. Non potendo aprire al pubblico, gli spettacoli selezionati avranno una data in streaming gratuito sul portale teatro.it Il Teatro Indipendente non si ferma. Follow your dreams è il motto della nuova edizione e mai come oggi questa frase ci sembra assumere una forza nuova, per nulla scontata. Questo è il nostro auspicio per la stagione che verrà, una stagione, ci auguriamo, di vera ripartenza per il teatro che tutti amiamo.