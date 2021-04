Aubameyang choc: “Ho contratto la malaria mentre ero con la Nazionale”

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale in Gabon”. Attraverso un post sul proprio profilo social, l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha annunciato di aver contratto il virus durante le nazionali che lo ha visto indossare la maglia del suo Gabon. Il calciatore ha spiegato la sua situazione attuale allegando una foto dal letto dell’ospedale, aggiungendo parole di incoraggiamento per i suoi compagni impegnati nel ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga: “Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai! Ora starò a guardare i miei ragazzi, una grande partita per noi! Andiamo a prenderla!”.