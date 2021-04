ATTORI DELLA PENISOLA AL ROMA FRINGE FESTIVAL.

Barattoli Cosmici – teatro e letture animate

Non sapete cosa guardare stasera? Stanchi dei soliti programmi?? Che ne dite allora di andare a teatro? I fantastici

si esibiranno in diretta da Roma in 1 opera davvero bella e interessante. Quel poco che ho visto mi ha incuriosita, fatto pensare… in molti abbiamo visto LuigiRossella Parlato e Vincenzo Astarita sempre in veste comica; stavolta invece vi mostreranno che non sanno solo far ridere e che sono dei professionisti a tutto tondo! Questo è il link per seguire la diretta alle ore 20:30 https://youtube.com/channel/UCJIrAYknUs-p5gL8BClz03g