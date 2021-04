Atrani, proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto: senso unico alternato lungo la SS 163 Amalfitana

CAMPANIA, ANAS: PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO SITUATO AD ATRANI (SA), SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA STRADA STATALE 163 “AMALFITANA”

· servizio sostitutivo di trasporto pubblico per garantire i collegamenti tra Amalfi e Maiori

Per l’avanzamento dei lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto situato ad Atrani (SA), al km 30,650 della strada statale 163 “Amalfitana”, a partire da dopodomani, mercoledì 14 aprile 2021, si rende necessaria una limitazione alla circolazione veicolare.

Nel dettaglio, fino alla fine del mese di aprile, sarà in vigore il senso unico alternato tra il km 30,500 ed il km 30,800 per permettere – in sicurezza – l’esecuzione di attività di risanamento di intradosso, di impermeabilizzazione e di sistemazione idraulica in estradosso nell’ambito dell’intervento principale in corso sul viadotto. Le attività sono state definite, nel dettaglio, in esito a verifiche tecniche effettuate la scorsa settimana lungo l’infrastruttura.

Per attenuare al massimo i disagi, Anas – su richiesta del Comune di Amalfi – si è fatta carico di sovvenzionare un servizio sostitutivo di trasporto pubblico per garantire i collegamenti tra Amalfi e Maiori.