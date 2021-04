Atrani, in dirittura di arrivo i lavori di Piazzale Marinella: divieto di transito giovedì 15 aprile

Dopo poco più di due mesi sono in dirittura di arrivo i lavori di Piazzale Marinella ad Atrani. L’intervento, curato dalla Provincia di Salerno, ha interessato l’ultimazione dei lavori inerenti al depuratore e la sistemazione della nuova pavimentazione stradale. Per permettere agli operai di concludere l’ultimo tratto del Piazzale interessato ai lavori, è disposta la chiusura totale del traffico veicolare, dalle 7.00 del mattino di giovedì 15 aprile e fino alle 7.00 del mattino di venerdì 16 aprile. A causa dell’impossibilità dei veicoli, anche quelli della nettezza urbana di raggiungere il centro di Atrani, non avverrà il ritiro dell’utenza domestica prevista per tale giorno, ovvero il ritiro del multimateriale. Altresì non sarà possibile depositare l’immondizia all’isola ecologica. «Finalmente i lavori del Piazzale Marinella possono definirsi conclusi – dichiara il sindaco di Atrani Luciano de Rosa Laderchi-. Chiedo un ultimo sacrificio agli atranesi per l’intera giornata di giovedì e le prime ore di quella di venerdì. Sono consapevole che i lavori hanno creato e creeranno i prossimi 15 e 16 aprile molteplici disagi ai miei concittadini, ma questo è davvero l’ultimo sforzo, dopodiché il Piazzale avrà una nuova veste, non solo per quanto riguarda l’estetica ma anche per quanto riguarda la sicurezza della stessa area. Inoltre ricordo che domani inizieranno anche i lavori lungo il nostro viadotto a cura dell’Anas. Fino al 30 aprile il flusso veicolare che interessa il tratto di Statale Amalfitana nel nostro abitato sarà regolato da impianto semaforico per permettere il senso unico alternato. Qui sono previsti interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno massetti delle pendenze, impermeabilizzazioni e regimentazione idraulica».