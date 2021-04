“Assorbenti beni di lusso” vietati dopo le 18: rabbia e indignazione sui social

Quindi non solo sono considerati ‘beni di lusso’, non solo paghiamo il 22% di IVA, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui IO E MILIARDI DI DONNE abbiamo bisogno ogni mese! CHE FACCIAMO, per questa zona rossa non facciamo venire la Mestruazione??? SONO SENZA PAROLE! – Rabbia e frustrazione sono i sentimenti che trapelano dalle parole di Alessia, una studentessa della provincia di lecce. La 22enne si è recata al supermercato dopo le 18 in cerca di assorbenti, ma un cartello (in foto) le impediva l’acquisto del prodotto perché considerato non di prima necessità.

L’ordinanza emessa venerdì scorso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dice: “Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa (articolo 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie”.

La vicenda assorbenti è al centro dell’attenzione di tutti già da diverso tempo. Numerose petizioni online e iniziative hanno fatto emergere la necessità del taglio dell’Iva sugli assorbenti dal 22% al 5%. Le rivolte non hanno portato a nulla, purtroppo, se non per gli assorbenti biodegradabili difficilmente reperibili in tutti i negozi italiani.