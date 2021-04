Appello Renica: “Insieme per riqualificare il Centro Paradiso”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli ai tempi del grande Diego, è tornato a fare visita al Centro Sportivo di Soccavo, il campo di allenamento che ha ospitato lui e le magie del più grande interprete di questo sport di sempre. Attraverso un post sui social, Renica ha pubblicato una foto che mostra lo stato di abbandono del centro e l’appello per recuperare la struttura: “Mi ha fatto male vedere il “Centro Paradiso” ridotto così: una fitta al cuore il luogo dove si allenava il più grande giocatore di tutti i tempi. Sono a disposizione nel sensibilizzare, nel mio piccolo mettendomi a disposizione, chiunque voglia riqualificare e valorizzare questo luogo, magari creando una scuola calcio per ragazzi e magari, se siete d’accordo, uniamoci e lottiamo per non disperdere la storia del Calcio Napoli ed il suo glorioso ed unico passato”.