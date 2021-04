Aperitivo e trekking insieme a Vico Equense

Vico Equense – Aperitivo e trekking insieme, in un binomio unico. Ritornano gli appuntamenti promossi dalla Pro loco Vico Equense. Un’idea originale per passare un sabato immersi nella natura, esplorando e degustando il bello e il buono di Vico Equense. Si parte con Santa Maria del Castello, il 29 maggio, poi tocca ai sentieri vicani, il 5 giugno, e infine il sentiero di Mario, in programma per il 12 giugno. Necessari per i tour, guidati da un esperto, una borraccia, scarponi da trekking, abbigliamento a strati. Gli aperitivi saranno preparati sul posto utilizzando i prodotti del paniere del progetto ANSENUM e somministrati attraverso la formula “home restaurant”.

Per info e prenotazioni: 3313102009