Anche in Penisola non mancano i “furbetti del vaccino”.

Infatti, nonostante il grande impegno delle autorità responsabili della campagna vaccinale, anche in penisola non mancano i cosiddetti “furbetti dei vaccini”. Nelle nostre zone si verificano molti casi di somministrazioni di vaccini a persone fisiche sane e giovani, mentre coloro che avrebbero dovuto ricevere il vaccino, (persone fragili e anziani) aspettano il loro turno sperando che un giorno prima o poi arriverà. Molti saltano la fila lasciando persone anziane con gravi disturbi e malattie in attesa di ricevere almeno una dose. Questo è inaccettabile.

Sono molte le segnalazioni che noi di Positanonews riceviamo riguardo la campagna vaccinale ed è nostro dovere portare a conoscenza tale mancanza di rispetto per le persone anziane e malate.