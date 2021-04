Ambasciata Americana a Roma: “Non viaggiate in Italia a causa del Covid 19″.

Dagli operatori turistici di Sorrento e Capri protesta trasmessa all’Ambasciata e al Consolato Americano

L’ Associazione Atex ha trasmesso una protesta ufficiale all’Ambasciatore Americano a Roma e al Console Americano a Napoli per le “raccomandazioni” dell’ambasciata americana di non viaggiare in Italia.

“Non viaggiate in Italia a causa del Covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo”.

E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ del 20 aprile pubblicato sul sito dell’ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese.

Ci sembra veramente strano evidenziare in questo momento il pericolo terrorismo nel nostro paese.

Ci sembra strumentale che proprio in questo momento, collegato a una eventuale ripartenza del turismo, l’ambasciata ricordi agli americani che “in Italia esiste un rischio di lunga data rappresentato dai gruppi terroristici, che continuano a pianificare possibili attacchi. I terroristi potrebbero attaccare con poco o nessun preavviso, colpendo le località turistiche, gli hub dei trasporti, i mercati e i centri commerciali, le sedi dei governi locali, hotel, club, ristoranti, luoghi di preghiera, parchi, eventi culturali e sportivi, istituzioni educative, aeroporti e altre aree pubbliche”.

Appare evidente che la principale finalità di tali “allarmi” è collegata a tenere in patria i turisti americani per dare ossigeno al sistema turistico statunitense.

Atex ha chiesto un intervento ufficiale da parte del Ministro degli Esteri e del Ministro del Turismo