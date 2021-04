Amalfi, ultimati i lavori sulla statale: domani l’inaugurazione. Quando si transita?

Ad Amalfi gli operai sono ancora al lavoro per ultimare gli interventi sul tratto di SS163 amalfitana. La riapertura è prevista per domani, sabato 24 aprile 2021.

Un vero segnale di ripartenza per la città di Amalfi, anche grazie alla presenza costante di sindaco e amministrazione, che hanno permesso di ultimare i lavori sulla statale in tempi record. Insomma, un vero e proprio salvataggio in corner per Amalfi e la Divina.

All’inaugurazione prenderà parte, oltre al sindaco di Amalfi Daniele Milano, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Ministro Luigi Di Maio e Claudio Andrea Gemme Presidente dell’Anas.

La strada sarà già transitabile a partire dalle ore 14:00 circa di domani, sabato 24 aprile 2021.