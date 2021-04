Amalfi, truffa al parcheggio: il Comune parte civile al processo

A quel punto i carabinieri hanno voluto vederci chiaro, verificando personalmente le condotte poste in essere dai dipendenti: effettivamente, grazie anche all’acquisizione di alcune telecamere di videosorveglianza, è stato possibile accertare che gli indagati, in oltre 300 episodi riscontrati in soli tre mesi di osservazione, dopo aver verificato mediante l’apparecchio elettronico che conteggia il tempo effettivo di sosta, si facevano consegnare la somma dovuta per il parcheggio dai turisti che avevano usufruito del servizio e, invece di inserire il dovuto nell’apposita cassa continua, intascavano il denaro, restituendo agli avventori un chip con “scarico”, che apriva la sbarra posta all’uscita del parcheggio.

In altre circostanze, invece, gli operatori invitavano gli utenti ad attendere in auto nell’area di uscita dal parcheggio, riscuotendo il denaro e consentendo l’uscita delle vetture con l’attivazione manuale della sbarra, mediante l’apposito pulsante di emergenza, bypassando così l’utilizzo della cassa automatica.

Il danno complessivo alle casse del Comune si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Nell’ottobre del 2019, i militari avevano tratto in arresto un altro dipendente della municipalizzata di 65 anni, colto in flagranza mentre si faceva consegnare da alcuni viaggiatori il pagamento del parcheggio. In attesa che la giustizia faccia il proprio corso e si arrivi alla pronuncia sulla vicenda, il comune di Amalfi ha scelto di costituirsi parte civile al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e dell’intera cittadinanza.

Fonte La Città di Salerno