Amalfi, sospensione didattica in presenza per “Marini Gioia” di Amalfi sino al 24/04. A scuola si torna il 26 aprile

Amalfi, sospensione didattica in presenza per “Marini Gioia” di Amalfi sino al 24/04. E’ questa l’ordinanza del sindaco Daniele Milano , quindi a scuola, ordinanze della Regione Campania e DPCM permettendo, se si rimane in zona arancione, si tornerà il 26 aprile. Insomma per meno di un mese effettivo, anzi, al 50%, per un paio di settimane..

L’ordinanza è stata necessaria a causa dei lavori sulla S.S. 163 per la frana e per il viadotto ad Atrani che ha visto spostare il capolinea SITA a Castiglione di Ravello.

Il Sindaco di Amalfi ha disposto, con propria ordinanza, la sospensione delle attività didattiche in presenza per l’Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado presente sul territorio, da lunedì 19 aprile 2021 e sino a sabato 24 aprile 2021.

La misura si è resa necessaria alla luce degli impedimenti – allo stato presenti su entrambi i versanti – al regolare transito del Trasporto Pubblico di Linea da e per il centro di Amalfi, generando di fatto una situazione eccezionale sul territorio già gravata da limitazioni esistenti a causa delle norme anti-contagio.

Qui l’ordinanza.