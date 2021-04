Amalfi. Ricoverata anziana dopo il vaccino AstraZeneca, ma non c’è nessuna correlazione

Amalfi. Ieri pomeriggio ricoverata una donna di Amalfi con eliambulanza per l’Ospedale Ruggi di Salerno, si sospettava una ischemia, purtroppo la signora soffre di un brutto male.

Proprio in mattinata aveva avuto la prima dose del vaccino AstraZeneca al Centro Vaccinale all’USCA di Maiori . Nel pomeriggio i familiari han chiamato il 118 per l’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello e poi ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

In questo momento delicato è importante dare informazioni giuste e non allarmistiche. Non vi è nessuna correlazione con il vaccino .