Amalfi: questa mattina commercianti ed operatori turistici muti ed in abito nero alla riapertura della statale amalfitana.

Muti e tutti in abito nero, così stamane, i commercianti, gli operatori turistici della intera costiera presidieranno al momento istituzionale di riapertura della statale 163 amalfitana.

Un grido di disperazione verrà rivolto alle istituzioni: la nostra economia è morta.

Una tremenda angoscia e sgomento ci assale, vedendo le nostre cittadine ancora oggi vuote, prive di turisti.

Prenotazioni,… nemmeno il miraggio, mentre gli usa, raccomandano ai loro connazionali di non viaggiare in Italia, sia per il rischio da covid19, ma soprattutto perché da noi vige il coprifuoco.

Chi mai sceglierebbe il nostro Paese, come luogo delle proprie vacanze, sapendo di dovere ritornare al proprio albergo alle ore 22 o alle 23,questo è assurdo.

Il ministro degli esteri ,quello del turismo, finalmente ,dopo molti anni ,nuovamente istituito, si adoperino presso le autorità statunitensi, a dare segnali, positivi sulla nostra situazione epidemica, soprattutto alla luce delle accelerazioni delle vaccinazioni, che ,auspichiamo, da subito, possa coinvolgere, tutti i paesi delle costiere amalfitana, Sorrentino e cilentana.

Si metta da parte, definitamente, il coprifuoco, ed autorizzare la somministrazione anche all’interno dei ristoranti al chiuso nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Si acceleri per i dovuti ristori a tutte le categorie del commercio, del turismo e dei servizi.

Metteteci in condizione di fare ,quello che abbiamo sempre fatto ed amiamo fare, fare turismo, accogliere con il nostro calore i turisti, ve lo chiediamo per la nostra storia millenaria, ve lo chiediamo con il cuore e con le lacrime agli occhi.