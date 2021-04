Amalfi, pietre si staccano dall’arcata sottostante la SS 163. SOS del consigliere Laudano

Amalfi. Gianluca Laudano, consigliere di minoranza, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook pone l’attenzione sullo stato di pericolo in cui versa l’arcata sottostante la Strada Statale 163 dove da tempo si verifica la caduta di pietrame e calcestruzzo: «Se non ci sbrighiamo qualche bus carico arriva sugli scogli. In quanto a progetto futuri, basta che sacrifichiamo 3/4 posti auto lato interno e non roviniamo la fotografia più bella del mondo. Il cemento armato non regge più neanche il 20% di quello che dovrebbe reggere. Spendiamo soldi in manutenzione, questa sì che è una grande opera. Per le passerelle già ne facciamo molte dalla mattina alla sera».

(foto di Gianluca Laudano)