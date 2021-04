Amalfi, parla il titolare: «Bisca al pub? Una partitella tra amici»

I carabinieri hanno, quindi, provveduto a identificare i presenti prima di sequestrare le carte e le fiches presenti sul tavolo. Nei confronti degli stessi è scattata inoltre la denuncia per il reato di gioco d’azzardo oltre alla sanzione amministrativa da 400 euro per aver violato la normativa anti-covid in vigore. Per il proprietario del locale è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.

Quest’ultimo ha ammesso le responsabilità per quanto concerne la violazione delle norme di contenimento del contagio: «Abbiamo sbagliato e abbiamo già provveduto a pagare il verbale».

Amendola, però, anche per tutelare l’immagine dello storico pub che rappresenta, ci ha tenuto a sottolineare che mai in passato era stato coinvolto in episodi di questo tipo e che si tratta della prima violazione delle norme anti-Covid da quanto è iniziata la lunga battaglia contro il virus. Il titolare, inoltre, si dice rammaricato per la definizione che è stata data a quella che voleva essere, seppur contravvenendo alla normativa vigente, una partita di carte con gli amici, ovvero quella di bisca clandestina. In particolare perché, come ha sottolineato uno dei protagonisti della vicenda, non ci sarebbero stati in palio premi in denaro.