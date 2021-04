Amalfi, ordinanza di demolizione di opere abusive in Via Salita Lone

Il Comune di Amalfi ha emesso un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di regolare concessone in Via Salita Lone 1 ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi preesistente considerato anche il vincolo paesaggistico ambientale a cui è sottoposto il Comune di Amalfi dichiarato di “notevole interesse pubblico”.

L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (che potete leggere cliccando QUI) dovrà essere eseguita entro 90 giorni con spese totalmente a carico dei proprietari delle opere abusive.