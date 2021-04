Amalfi: la strada statale 163 riapre sabato alle 14. Domenica 25 aprile era la data indicata come quella in cui la strada statale 163 sarebbe stata riaperta. Ma i lavori per l’ultimazione del tratto di strada che collega Amalfi con Positano sono stati effettuati in maniera alacre e, dunque, l’apertura è stata anticipata a sabato 14, alle ore 14 del pomeriggio.

Incessante l’impegno per ripristinare la zona colpita dalla frana dello scorso 2 febbraio. Del resto, il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, che sta seguendo da vicino e con grande attenzione tutti gli aspetti della vicenda, aveva promesso non avrebbero perso un solo minuto.

Una volta terminati i lavori, sarà ripristinata anche la postazione SITA ad Amalfi, che è momentaneamente stata spostata a Castiglione di Ravello, e già da domenica riprenderanno le corse per Positano e Sorrento.

Prevista anche la presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell’Anas.