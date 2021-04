Amalfi, la storica pasticceria Pansa omaggia il personale del 118 per il loro impegno, passione e disponibilità .

La storica pasticceria Pansa da sempre vicina al mondo del volontariato in vista della Pasqua omaggia il persone del 118 dell’Associazione Croce di Sant’Andrea di Amalfi di un uovo di cioccolato artigianale, per ringraziare dell’impegno profuso con passione e disponibilità soprattutto in quest’ultimo anno segnato dal Covid 19.

La consegna avvenuta alla presenza del dott. Ciro Senatore responsabile dei medici ASL del 118, di Andrea Villaricca vicepresidente dell’ associazione e delegato per la costiera Amalfitana , l’uovo sarà poi aperto il giorno di Pasqua presso l’ospedale costa d’amalfi insieme al dott. Lanzieri coordinatore del plesso.