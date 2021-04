Amalfi, il 10 aprile la manifestazione dei lavoratori: “Stanchi di essere ignorati! Vogliamo lavorare con dignità, diritti e sicurezza!”

A più di un anno dall’inizio della pandemia di Covid-19 ed alla vigilia di una nuova, incerta stagione turistica i lavoratori stagionali chiedono a Regione e Governo di smetterla con le mance e programmare, finalmente, una ripartenza seria che garantisca, a lungo termine, dignità e sicurezza a tutto il comparto. Lo faremo sabato 10 aprile dalle ore 10 presidiando piazza Duomo ad Amalfi, per unire così la nostra voce a quella dei tanti lavoratori stagionali riuniti in contemporanea nelle piazze simbolo del turismo campano: Capri(Piazza Umberto I), Ischia(Forio –Piazzale Giovanni Paolo II), Sorrento(Tasso).

Con questa manifestazione, promossa da Abbac Campania, A N L S Campania, Comitato Dipendenti NCC, Comitato Air –Aziende NCC, Fia, Flaica Cub Regione Campania, provincia di Napoli, provincia di Salerno, Guide ed accompagnatori turistici, MCL Capri, in rappresentanza di lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo ed anche di tutte le categorie dell’indotto turistico rimaste parzialmente o completamente escluse da qualsiasi aiuto statale, vogliamo chiedere che la ripartenza del settore venga programmata partendo da alcuni punti imprescindibili:

decontribuzione per tutte le aziende del comparto, incluse quelle del trasporto turistico, senza limiti di età;

maggiore controllo delle condizioni contrattuali a cui gli stagionali sono, e presumibilmente saranno costretti, a lavorare anche quest’anno;

modifica del sistema degli ammortizzatori sociali, in modo da garantire dignità nei periodi di disoccupazione forzata;

inclusione dei lavoratori a tempo determinato (che in ogni caso dipendono dalla “stagionalità” del lavoro in luoghi votati quasi esclusivamente al turismo, come il nostro) nel sistema di aiuti statali;

sostegno sicuro e continuativo nei confronti di chi ha perso il lavoro;

protocolli di sicurezza chiari ed efficaci, che assicurino allo stesso modo lavoro e salute sia a gestori che dipendenti di strutture;

sostegno al settore dell’accoglienza extra alberghiera, finora escluso da aiuti;

inclusione rapida ed organizzata di tutti i lavoratori del comparto turistico negli elenchi prioritari per la somministrazione dei vaccini, appena saranno disponibili.

“Anche quest’anno il Covid-19 rischia di essere un alibi perfetto per imporre ai lavoratori stagionali, già provati da un anno di sacrifici ed assenza delle Istituzioni, condizioni di lavoro capestro. Anche quest’anno chi pagherà a caro prezzo le conseguenze della pandemia e di scelte politiche sbagliate saranno proprio quelli che, grazie alla loro professionalità, portano avanti il motore del Paese e della Campania: il turismo” dice Stanislao Balzamo, rappresentante del movimento.

“Per evitare che questo accada daremo voce ai lavoratori stagionali e a quanti, organizzazioni e realtà imprenditoriali, hanno condiviso il percorso sfociato nella mobilitazione di sabato 10 aprile. Regione e Governo dei “migliori” investono e sprecano fondi pubblici in progetti che mai vedranno la luce e credono di tapparci la bocca col solito contentino, provando a dividerci. Rispondiamo che i soldi ci sono, e adesso li tirino fuori quelli che negli anni si sono arricchiti, speculando sul lavoro. Come? Con la patrimoniale, ad esempio. Allo stesso tempo rivendichiamo dignità e lavoro in piena sicurezza. Che si occupino, Governo e Regione, di vaccinare tutte/i le/i lavoratrici. A cominciare dal comparto turistico. È l’unico modo per tentare una ripresa economica e restituire il diritto a lavorare e vivere dignitosamente!”

Convinti che solo l’unità dei lavoratori possa incidere sul futuro del Turismo nella nostra terra, invitiamo ad aderire in massa alla manifestazione (indossando, come da normativa vigente, la mascherina e rispettando la distanza interpersonale) e programmare gli interventi, contattandoci in anticipo.