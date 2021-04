Amalfi. Ieri l’ultimo getto di calcestruzzo per la S.S. 163 oggi verso il completamento, tempi record per i lavori seguiti quotidianamente dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano che ha avuto ragione nel volere direttamente la ricostruzione della strada, crollata dopo una frana dal costone soprastante, invece di soluzioni provvisorie come un tunnel , che avrebbe allungato i tempi di lavoro. Questa mattina per Positanonews Marianna de Martino sul posto si è sincerata del buon lavoro svolto. L’Anas, come richiesto dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, a questo punto dovrebbe davvero poter riaprire la circolazione in Costiera amalfitana, spezzata dal lato di Positano e Praiano, ma anche Agerola e Sorrento, dalla provincia di Napoli, verso il resto della Divina in direzione Salerno, il 25 aprile. Dopo aver messo in sicurezza il costone, realizzato il muro di sostegno di dieci metri, ripristinati i sottoservizi di acqua con l’Ausino e l’Amalfitana Gas, ieri l’ultimo getto di calcestruzzo che ha ricoperto l’armatura in ferro all’ultimo livello, tutti lavori seguiti personalmente anche dal sindaco Milano che ne comunica quotidianamente l’evoluzione. Nel contempo sono al termine i lavori di bonifica del rione Vagliendola e successivamente la ricostruzione per la stradine pedonale dell’Annunziatella con un sistema di ponteggi che nel mentre ne consentirà il transito ai cittadini. Il tutto finirà in tempo per la riapertura della stagione turistica.

