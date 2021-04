Amalfi, continuano i lavori alla strada dopo la frana: si avvicina la riapertura

Proseguono i lavori sul luogo della frana di Amalfi, e si va avanti senza sosta come promesso dalla riunione convocata dal presidente Vincenzo De Luca al Genio Civile di Salerno, con il sindaco di Amalfi Daniele Milano, oltre alla protezione civile e l’Anas. Si riavvicina la riapertura della strada, prevista tra circa due settimane.

I lavori, ricordiamo, interessano il tratto di statale 163 “amalfitana” crollato in seguito alla frana che lo scorso 2 febbraio ha colpito inaspettatamente Amalfi e la sua costa. I 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania – ai quali si aggiungono 1,1 dall’Anas – permetteranno un intervento significativo non solo per restituire la tanto agognata normalità ai cittadini della Costiera amalfitana, ma anche per mitigare il rischio idrogeologico insistente su questa zona della “Divina”.