Amalfi. Commissariato il circolo del PD, arrivano Mena Arcieri e Fabio Tamburro. Effetti del dopo elezioni secondo alcuni, quando importanti elementi del Partito Democratico locale si candidarono nella lista di Del Pizzo contro Daniele Milano e non ebbero il riscontro auspicato. I malumori ci sono stati , ma non trapela ufficialmente nulla. Il segretario regionale in Campania Leo Annunziata ha motivato la scelta, d’intesa con il segretario PD della provincia di Salerno Enzo Luciano, per la necessità di svolgere la campagna di tesseramento.