Amalfi: ciclista di Positano rischiava di essere investita dal pullman, a giudizio per procurato allarme. Ad Amalfi, una donna di Positano ha rischiato di essere investita da un pullman ed ha immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri. Dal pullman, però, hanno negato tutto e, per questo motivo, per la ciclista è scattata la denuncia per procurato allarme.

Ora, la donna, sicuramente molto spaventata nel momento in cui si è verificato il fatto, si trova nella posizione di doversi difendere da una causa partita da una negazione fatta da altri.

Noi di Positanonews esprimiamo la nostra solidarietà a questa povera cittadina positanese ed invitiamo chiunque dovesse trovarsi in qualche situazione spiacevole a documentare con video o altro, in quanto anche quando si ha ragione si rischia di essere colpevolizzati.

Sarà il Tribunale di Salerno a decidere se ascoltare la difesa dell’avvocato Viggiano di Sorrento, che abbiamo sentito e ci fornirà un resoconto della vicenda, o le tesi dell’accusa, rimane la nostra solidarietà umana alla ciclista e l’invito a documentare sempre con foto e video quanto succede in strada. Mandate a 3381830438 e direttore@positanonews.it