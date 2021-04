Amalfi / Atrani per la passeggiata a sbalzo ci sono i contrari come per la Galleria Minori – Maiori. Dal post dell’architetto di Cava de’ Tirreni Emilio Maiorino “Con l’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto, inizieremo la progettazione della passeggiata a sbalzo più bella del mondo, un’opera di forte valenza turistica e paesaggistica, che inizierà ad Amalfi, passerà per Atrani e si concluderà a Castiglione di Ravello. Gruppo di progettazione: Emilio Maiorino & Partners Srl Geol. Rosanna Miglionico Studio FLL Paolo Casaburi Flora Maiorino Francesca Blue Tiziana Matonti Ing. Domenico De Crescenzo e gli altri collaboratori.”

alle polemiche e ai contrari con una specularità , a Minori contestano la galleria per Maiori, per tanti motivi, e preferirebbero una passeggiata a sbalzo, mentre la passeggiata a sbalzo viene contestata , per motivi paesaggistico – ambientalistici, da Rosario Di Pino, politico e attivista atranese,

“ESISTE un problema di sicurezza e di pubblica incolumità delle persone che transitano, soprattutto da Atrani e viceversa, lungo il tratto in questione. Ma, da questo, a fare uno sbalzo impattante, come uno sgorbio, su di un’opera storica, tutt’uno col paesaggio qual è il Viadotto di Atrani ne corre.. Cioè non vi può essere nessun nesso di giustificazione per barattare un detrattore come “passeggiata” a “volo d’angelo”.. Per il tratto Atrani- Amalfi servono solo 2 strisce bianche sull’asfalto per il passaggio in direzione tunnel “Luna Rossa”, non altro. Tantopiu’ che è notoria la posizione della Soprintendenza ai più.. Che qualificherebbe, giustamente, tale opera (..?!) per il tratto Viadotto come fortemente impattante sul paesaggio. Il preliminare serve solo per questo scopo. Proporremo di accendere un FARO su ACAMIR e le ns. Amministrazioni locali che si dimostrano interessate..

da parte di un componente di TUTELIAMO LA COSTIERA AMALFITANA”

Ora l’attenzione si è spostata dal depuratore di Maiori ad altre opere ed interventi previsti in Costiera amalfitana, da gallerie varie a funivie da Agerola ad Amalfi fino a Positano , insomma di tutto e di più promesso da De Luca, ma ricordiamo che l’ACAMIR aveva posto delle scadenze poi mai rispettate, che lo stesso è stato promesso in Penisola sorrentina e non si vede neanche un progetto banale come il percorso meccanizzato a Sorrento, che da Agerola e Furore era prevista un breve collegamento con strada o funivia per Praiano da decenni e non è stato fatto nulla..

Sicuramente di tutta questa progettualità vedremo realizzato non più del 10 per cento, dove ci sono i maggiori interessi, e non è detto che siano i progetti migliori.