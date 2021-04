Amalfi, Atrani, Conca dei Marini e Furore patrocinano lo spettacolo musicale: “Il volo di Leonardo”. Anche la scuola ha risentito degli effetti della pandemia globale che ha interamente azzerato la fruizione degli eventi culturali, non solo da parte del grande pubblico, ma anche per gli studenti di tutte le scuole. L’esigenza di assicurare un’esperienza culturale come valore aggiunto della didattica, ha portato ALL CRAZY ART & SHOW, società leader nell’intrattenimento per famiglie e bambini, a sviluppare un progetto innovativo che unisce il teatro alle nuove tecnologie. Attraverso l’uso della piattaforma di web conference ZOOM, gli studenti delle classi potranno assistere in diretta ad uno spettacolo e interagire con il cast, il regista e fruire di una nuova esperienza culturale, in attesa di tornare a vivere la magia del teatro dal vivo.

Lo spettacolo racconta, con un linguaggio fruibile da tutti, il sogno di Amelia Fly, una studentessa alle prese con la sua tesi su “Il volo di Leonardo Da Vinci”. Non a caso, il nome Amelia è un omaggio alla prima pilota donna a volare attraverso l’Oceano Atlantico per tentare il giro del mondo. Attraverso il tema del viaggio onirico tra storia, scienza, arte e cultura della Firenze medicea, Il Volo di Leonardo è il sogno che ogni studente potrebbe fare. Durante lo spettacolo, Amelia incontra i grandi protagonisti del Rinascimento, nella famosa Bottega del Verrocchio: Botticelli, Machiavelli, Lorenzo de’ Medici e Monnalisa.

Il tema principale della storia è il percorso che porta Leonardo, tra estro, creatività, ed ossessione, al desiderio di ogni uomo: il volo.

Fedeli riproduzioni delle invenzioni del Genio Italiano. Gli studenti potranno scoprire la magia e le sensazionali scoperte di Leonardo Da Vinci con le sue macchine del volo. Attraverso la spiegazione di uno dei personaggi dello spettacolo (Storico), le principali macchine del volo saranno presentate in diretta in classe con la possibilità di rispondere alle domande alle curiosità degli studenti in tempo reale.

Verranno spiegate in particolare, la vite aerea, l’ornitottero e paracadute. Gli alunni potranno, attraverso un tutorial in diretta costruire insieme ad Amelia, un paracadute in cartoncino ispirandosi proprio a quello di Leonardo.