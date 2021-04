Alessandro Cecchi Paone a Positano nel giorno di Pasqua: “Bisogna vaccinarsi”

Pasqua a Positano per Alessandro Cecchi Paone, da sempre legato alla città verticale dove ama trascorrere momenti di relax e riposo. Ed è per questo che ha deciso di raggiungere la sua casa nel paese della costiera amalfitana per una Pasqua tranquilla ed in sicurezza, immerso nei paesaggi che tanto ama.

Alla nostra domanda sulla campagna vaccinale ci ha risposto: “Questa è una guerra, bisogna vaccinarsi e bisogna accelerare”.

Ringraziamo come sempre Alessandro Cecchi Paone per la sua gentilezza e disponibilità e gli auguriamo di trascorrere questo breve periodo a Positano in serenità.