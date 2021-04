Al via oggi presso l\'Accademia delle Belle Arti di Napoli il primo \"Celebrity Styling\"

Napoli – A partire da oggi, 13 Aprile, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, in collaborazione con l’azienda di alta moda Kolchagov Barba, darà avvio al progetto dal titolo Celebrity Styling, che ha l’obiettivo di trasferire agli studenti del corso triennale di Fashion Design (ABANA) le principali competenze e strategie professionali per lavorare nel mondo dell’alta moda come stilista delle celebrità. Ad aprire i lavori sarà il Direttore dell’Accademia Belle Arti di Napoli, Renato Lori con l’ausilio del Coordinatore del Corso di Fashion Design Angelo Vassallo. Il progetto, curato dalla professoressa Mariangela Salvati, docente di Fashion Design dell’Accademia Belle Arti di Napoli, si svolgerà in streaming, (webinar e workshop). Gli appuntamenti tematici saranno sei, e vedranno l’impegno dalla stessa Mariangela Salvati con Natasha Rezzuti, docente di modellistica e tecnica della confezione (ABANA), e Annalisa Buffardi, docente di metodologie e tecniche della comunicazione (ABANA). Agli incontri parteciperanno anche i fashion designers Emilio Barba e Svetoslav Kolchagov, e la celebrity stylist Annie Swain. L’obiettivo finale del progetto prevede la realizzazione di un look per la conduttrice televisiva britannica AJ Odudu, già testimonial dell’Adidas e volto dell’Oreal. AJ Odudu ha condotto The Voice e Grande Fratello, ed è stata paragonata da Vogue Brasile alla nota modella Naomi Campbell. Infine “Celebrity Styling” culminerà nella partecipazione ad un contest, nella cui fase finale avranno accesso solo alcuni degli studenti del corso di Fashion Design, che avranno disegnato un look in base alle direttive stilistiche indicate dalla celebrity ed illustrate dalla stylist. Il lavoro scelto come definitivo, sarà realizzato dall’azienda Kolchagov Barba. Il capo vincitore sarà indossato dalla celebrity AJ Odudu e i cinque capi finalisti saranno inclusi nella collezione KB SS22.

Il programma. Presentazione ed avvio del progetto il 13 Aprile – ore 11:00 Italy (10:00 London, UK) partecipano Annie Swain, Emilio Barba, Svetoslav Kolchagov. Il 20 Aprile – ore 11:30 Italy (10:30 London, UK) partecipano AJ Odudu, Annie Swain , Emilio Barba, Svetoslav Kolchagov. Presentazione dei lavori degli studenti 04-05 Maggio ore 11:00 Italy (10:00 London, UK). Presentazione dei lavori finalisti: 21 Maggio – ore 11:00 Italy (10:00 London, UK). Proclamazione del vincitore 7 Giugno – ore 11:30 Italy (10:30 London, UK).

Agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che parteciperanno saranno riconosciuti 2 crediti formativi. a cura di Luigi De Rosa