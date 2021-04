Agerola. Vincenzo Naclerio su Positanonews TV “La mia candidatura a sindaco la dedico a Tommaso Cuomo”. Una interessante intervista, nonostante i problemi tecnici “Voglio mettere a disposizione la mia esperienza nel campo del turismo, voglio aiutare Agerola a svoltare dopo la pandemia, non ho altri obiettivi” Cosa fai nella vita? “Ho fatto agente di viaggio, ho inventato brevetti, ora in pensione voglio dedicare la mia vita al mio paese” Ora dove ti trovi? “Sono a Roma con la mia famiglia, mi sto occupando di lanciare un’azienda con un mio brevetto” Cosa non va ad Agerola? “Ci sono molte cose, il mondo caseario è slegata dall’offerta, il fiordilatte è un domincio che appartiene a Giuseppe Cuomo di Cermoneta.. ci sono 3.000 posti da sistemare, gli agerolesi non sono figli di un dio minore rispetto alla Costa d’ Amalfi.. poi sto scartabellando con i miei avvocati il contratto con la Pegaso e il Comune” Con chi ti vuoi candidare ad Agerola, con quale partito, con quali gruppi di persone? ” Il mio impegno è quello che era di Giorgio La Pira, un impegno di umanità di giustizia..” A chi vuoi dedicare questa candidare “A un grande uomo che non c’è più, ed era Tommaso Cuomo, un medico generoso”