Agerola, trend epidemiologico in miglioramento: oggi solo 2 casi positivi

Agerola, il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che: «Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si rilevano 5 cittadini guariti e 2 nuovi casi positivi, ai quali auguriamo una pronta guarigione.

Il bollettino di oggi segna un piccolo passo in direzione di un miglioramento del trend epidemiologico. Confidiamo nel senso di responsabilità di ognuno, in particolar modo in questa giornata durante la quale non bisogna cedere ad assembramenti e aggregazioni. Forza, Agerola!».

Scendono a 121 gli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.