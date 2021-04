Agerola piange Salvatore, detto “O mbriac” e “O scungill”. Triste notizia questa mattina di mercoledì 13 aprile da Agerola: purtroppo, è scomparso Salvatore, detto “O mbriac” oppure “O scungill”, originario della frazione di Bomerano.

“Non ce l’ha fatta il figlio di tutta Agerola. Per me era il mio quarto figlio, per i miei figli un fratello. Salvatore, tesoro mio, adesso devi solo riposare in pace” lo saluta Patrizia Acampora.

Anche noi di Positanonews piangiamo una brava persona, la quale però aveva una dipendenza pericolosa, che spiacevolmente lo ha portato via dai suoi affetti relativamente giovane.