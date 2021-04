Agerola, nuove pratiche di Smart City per migliorare la vita di residenti e turisti

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Con l’obiettivo di migliorare la mobilità e di sviluppare strategie per la salvaguardia del patrimonio ambientale e della vita di residenti e turisti, ad Agerola stiamo puntando a nuovi modelli di smart city. Molti i progetti già realizzati, altrettanti sono in cantiere.

in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, anche ad Agerola, presso il parcheggio dell’Hotel Le due Torri, è già disponibile una colonnina di ricarica elettrica, ad uso pubblico e privato. Le colonnine di ricarica, DriWeCharge, sono in grado di fare il pieno alla auto in meno di un’ora. Sono gestite direttamente da smartphone ed essendo sempre connesse, permettono all’utente la loro localizzazione e prenotazione da remoto. Inoltre, sono compatibili con tutti i veicoli elettrici ed ibridi ricaricabili.

Collegandosi a NextCharge Map si accede ad una piattaforma che offre la geolocalizzazione immediata delle colonnine già attive in Costa d’Amalfi https://bit.ly/2QOoW1K

Con Delibera di Giunta 33/2021 abbiamo accolto una manifestazione di interesse tesa ad implementare l’infrastruttura per servizi di ricarica veicoli elettrici sul territorio comunale, con altre 4 colonnine di ricarica ubicate in aree centrali, pertinenti alle aree di parcheggio pubblico.

Con Delibera di Giunta 31/2021, in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, sigliamo un patto tra paesi della Costiera Amalfitana per dar vita ad un progetto di mobilità urbana ed extraurbana sostenibile da Agerola a Vietri sul Mare, attraverso l’utilizzo di biciclette e monopattini a propulsione elettrica. Tutto in modalità “parking based” con la possibilità di prevedere tariffe agevolate per residenti, operatori alberghieri, lavoratori stagionali. E la previsione di monopattini per ogni Comune per il pattugliamento del territorio».