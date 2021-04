🛑POST COVID-19: MANUTENZIONE SENTIERI AGEROLA

“Mettere in ordine casa per accogliere i nostri ospiti” è lo stimolo alla base dei tanti interventi di manutenzione avviati sulla nostra rete sentieristica. Poco alla volta arriveremo dappertutto, un passo dopo l’altro interverremo dove è più necessario.

Foto 5 di 6











Oggi è il turno di questo particolare sentiero, che collega le frazioni di Ponte e Bomerano. Vi suggeriamo di visitarlo. Facile da percorrere, è un percorso di grande fascino 👇

+++A pochi metri dalla piazzetta Madonnina del Forestiero, sulla sua destra si imbocca una stradina in leggera discesa che immette in quella che era l’unica via di collegamento tra Bomerano e

Ponte. Immerso in una vallata verdeggiante, questo itinerario traccia una passeggiata che è un tuffo nel æpassato. Qui si incontrano rarità vegetali e faunistiche ma anche elementi architettonici risalenti al Medioevo, come i gradoni o il vecchio ponte che attraversa il torrente Vasca, sulle cui sponde grotte e tracce risalenti addirittura all’età preistorica evocano nel visitatore sensazioni impareggiabili. Il sentiero si immette, poi, sulla strada carrabile e proseguendo verso destra si può visitare la Chiesa S. Nicola di Bari, in località Ponte, che conserva una pala d’altare del Vaccaro+++