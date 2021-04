Agerola, negli ultimi due giorni un nuovo caso di positività al Covid e 4 guarigioni

Agerola. Il Comune rende noto che: «Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si rilevano 4 guariti e 1 nuovo caso positivo, riconducibile ad un nucleo familiare convivente ove già si trova un caso positivo accertato nei giorni scorsi.

Grazie alle misure restrittive locali, alle attività di tracciamento e agli sforzi che come comunità tutta stiamo profondendo continuiamo a registrare un’inversione del trend epidemiologico. Non molliamo. Le regole possono essere penalizzanti ma sono indispensabili per scacciare via questo maledetto virus. Forza, Agerola!

Ricordiamo le nuove misure restrittive in vigore ad Agerola fino a martedì 20 aprile: ripresa della didattica in presenza, il Parco della Colonia Montana riaperto al pubblico, pizzerie, ristoranti, pub e pasticcerie possono fare asporto e consegna a domicilio tutti i giorni fino alle 22, i bar solo asporto tutti i giorni fino alle 18. Tutte le altre attività commerciali al dettaglio (autorizzate ai sensi allegato 23 dpcm 2 marzo) sono aperte fino alle 14, tranne venerdì e sabato fino alle 19 e chiusura la domenica. Il Cimitero sarà aperto solo di mattina (salvo funzioni esequiali), le funzioni religiose saranno consentite fino alle 14».