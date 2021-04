Agerola, l'ultima neve di primavera

Agerola. In questi giorni le temperature hanno registrato un brusco calo in tutta la Campania ed anche in costiera amalfitana, dove al freddo ed alla pioggia si è aggiunto anche il vento. Ma le immagini che giungono questa sera dalla città di Amalfi sembrano tutt’altro che primaverili e ci rimandano ad un paesaggio dal sapore invernale con tanto di nevicata fuori stagione. Pur essendo ad aprile, infatti, Agerola ha assistito ad uno spettacolo inusuale per questo periodo, filmato da Giusy Rispoli e che condividiamo con i nostri lettori.

Sembra, però, che questo freddo abbia le ore contate e già dalla giornata di domani le temperature saliranno e torneranno nella media del periodo.