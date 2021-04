Agerola, inaugurato il centro vaccinale. Ecco gli orari di apertura

Agerola. Si è svolta questa mattina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, l’inaugurazione del centro vaccinale allestito all’interno del Centro Polifunzionale Campora Mons. Andrea Gallo.

Una giornata molto importante, un segnale di vicinanza delle istituzioni e di speranza per una ripartenza quanto più veloce possibile e soprattutto sicura. L’hub di Agerola contribuirà a dare ulteriore slancio alla campagna vaccinale in vista della riapertura della stagione turistica attesa ad Agerola, così come nelle altre rinomate località delle Costiere Amalfitana e Sorrentina, da operatori e lavoratori del comparto, stremati e desiderosi di ricominciare una vita ‘normale’. Aspettiamo tutti insieme la fine dell’incubo per riassaporare la gioia per la libertà

Il centro resterà aperto: