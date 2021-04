Agerola, boom di contagi: 38 nuovi casi di positività al Covid-19

Il Comune di Agerola, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie vengono riportati gli esiti dei tamponi effettuati giovedì scorso al Drive Through di Agerola: 38 cittadini guariti e 38 nuovi casi positivi. La quasi totalità dei nuovi positivi è riconducibile ad interi nuclei familiari conviventi e contatti stretti di casi positivi accertati nelle settimane scorse, già in quarantena prima di sottoporsi a tampone di controllo. Auguriamo pronta guarigione.

L’augurio che rivolgiamo in questa giornata è di poter presto superare le tenebre della pandemia per ritrovare la luce e la speranza. Il rispetto delle misure restrittive locali diventa la leva per arginare il fenomeno del contagio. E’ dovere di tutti continuare a mantenere alta la guardia, in particolar modo in questi giorni di festività pasquali, durante i quali va assolutamente evitato ogni tipo di assembramento o aggregazione familiare. Forza, Agerola!».