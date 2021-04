Agerola. Auguri per la doppia laurea ad Angelo Acampora e Giuseppe Bonito di Minori , il messaggio del sindaco Mascolo

Agerola ( Napoli ) . Auguri ad Angelo Acampora e Giuseppe Bonito, di Minori in Costa d’ Amalfi , in particolare da Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, riportiamo il messaggio del sindaco Luca Mascolo Angelo Acampora è il primo studente agerolese ad aver conseguito la laurea magistrale in Scienze Economiche al Campus Principe di Napoli . Insieme a Giuseppe Bonito ha raggiunto oggi un grande traguardo. Un raggio di luce che ci illumina e ci fa sperare per il futuro

Che Agerola potesse diventare sede universitaria erano in pochi a pensarlo. Che i ragazzi di Agerola, costretti per anni a sacrifici estenuanti per portare a termine il percorso di studi, potessero pensare di realizzare un giorno i propri sogni nel paese che li ha visti nascere, sarebbe stata considerata, magari a ragione, pura utopia

E invece questa splendida notizia rappresenta un simbolo potente. E’ la dimostrazione che, quando si vola alto, quando la determinazione spinge l’asticella delle ambizioni verso l’alto ogni giorno di più, il risultato si ottiene. Sempre

Lottare quotidianamente per superare gli ostacoli è una delle tante peculiarità degli agerolesi. Forse è quella che mi piace di più. Ed è a questa che ci siamo ispirati quando abbiamo iniziato la scalata verso la vetta. E oggi Agerola sta raccogliendo i frutti di quella scommessa vinta. Da tutti

Ad Angelo e Giuseppe vanno le mie più sincere congratulazioni e quelle di tutta la comunità. Viva Agerola, Viva il Campus Principe di Napoli

Ad Maiora Semper.

Per il Campus Principe di Napoli, l’Università gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione di Agerola, inaugurata in diretta su Positanonews e capitata purtroppo nel periodo del Coronavirus Covid-19, una giornata importante. L’Università collocata nell’ex Colonia Montana, ristrutturata orgogliosamente da Mascolo, con fondi della Regione Campania, con una vista spettacolare su Conca dei Marini e Praiano . L’Univiersità che vorrebbe portare un’offerta qualificata per le formazioni professionali, senza costringere i giovani a spostarsi a Ginevra o al nord, è guidata dal grande chef Heinz Beck, amante di Positano più volte intervistato da Positanonews.

Un grande abbraccio e tanti auguri ancora.