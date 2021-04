Agerola, 2 nuovi positivi negli ultimi 2 giorni. Il comune di Agerola ci informa sulla situazione Covid-19 sul territorio. Di seguito riportiamo il post nel quale riferisce l’aggiornamento.

COVID-19 – 2 nuovi casi positivi ad #Agerola negli ultimi due giorni

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si rilevano due nuovi casi positivi, appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente. In attesa di ricevere dall’Asl riscontro ufficiale degli esiti dei tamponi effettuati ieri al Drive Through, auguriamo ai nuovi positivi una pronta guarigione.

Ribadiamo qui le misure restrittive, in vigore fino a venerdì 9 aprile ad oggetto dell’Ordinanza Sindacale, dei prossimi giorni:

Chiusura del Cimitero in orario pomeridiano, salvo funzioni esequiali.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE AI SENSI DEL DPCM 2 MARZO 2021, ALLEGATO 23 https://bit.ly/38Ls4RW

Venerdì #2aprile e sabato #3aprile, chiusura alle ore 19.00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Dalle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 vendita con consegna a domicilio, SOLO per gli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.

#CHIUSURA TOTALE nei giorni di PASQUA E PASQUETTA per tutto il commercio al dettaglio e al dettaglio ambulante, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

ATTIVITA’ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (COME PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)

Asporto, tutti i giorni, fino alle 14.00. Consegna a domicilio, tutti i giorni, fino alle 22.00.

BAR e altri esercizi simili senza cucina (CODICE ATECO 56.3), SOLO ASPORTO fino alle ore 14.00 e CHIUSURA TOTALE nei giorni di PASQUA E PASQUETTA