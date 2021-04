Addio ad Achille Ajello, il super tifoso del Napoli ricordato anche da capitan Insigne

Si è spento nella giornata di ieri, stroncato da un brutto male, Achille Ajello, il super tifoso del Napoli che seguiva la squadra ovunque, come ricordato dall’ex medico sociale Alfonso de Nicola: “Non era ritiro estivo senza Achille. Sempre e comunque presente. A difendere a spada tratta Napoli e il suo Napoli, perché la passione era davvero esplicita in lui. Non contava vincere, ma esserci e lo ha sempre dimostrato coi fatti. Un amore folle. In tanti hanno speso parole bellissime per salutarlo, ma un pensiero è d’obbligo. Ricordo la disponibilità che mi concesse nell’ultimo ritiro al quale partecipai, pur non conoscendolo: Dimaro, Val di Sole, stagione 2018-2019. Hotel Sasso Rosso, colazione e via verso gli allenamenti o dove ne avessi necessità, con la sua auto. Mi presentò un po’ di persone e mi fece sentire certamente meno solo. Un enorme dispiacere, perché lui sì, era davvero l’amico di tutti. Buono e gentile. Fai buon viaggio, caro Achille”. Tantissimi tifosi hanno manifestato il profondo dispiacere per la sua dipartita attraverso i post sui social e anche Canale 8 ha mandato in onda un video messaggio di capitan Insigne che ha detto: “Mi hai difeso contro tutto e tutti quanto ero criticatissimo, non mi dimenticherò mai di te. Ti mando un abbraccio forte e ti faccio una promessa: continueremo a vincere per farti gioire anche dal cielo. Ciao Achille e forza Napoli”.