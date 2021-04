Addio a Giovanni il bambino simbolo di 11 anni che aspettava il trapianto di cuore

Ha sorriso fino all’ultimo. Fino a quando si è addormentato in sala operatoria per non svegliarsi più. Giovanni, 11 anni, il bimbo di Acerra, era in attesa del secondo trapianto di cuore a causa del rigetto dell’organo provocato dal Covid. Suo fratello Francesco, all’età di tre anni colpito dalla stessa patologia, era stato invece sottoposto allo stesso intervento chirurgico, inutilmente. Destini incrociati, il dolore della perdita si rinnova per Assunta Tondi e il marito Peppe, i genitori che hanno dimostrato grande forza, sostenuti dalla fede, uniti, affidandosi ai medici e lottando per i loro figli, ma anche per gli altri Giovanni e Francesco, tutti quei bimbi che restano in attesa dell’operazione salvavita.

Dell’importanza della donazione degli organi si dovrebbe parlare tutti i giorni e non soltanto in situazioni di urgenza. Perché c’è sempre un bimbo, anche oggi al Monaldi, che aspetta un gesto di amore per tornare a nascere, espressione spesso utilizzata in corsia che lascia intuire quanta sofferenza porta con sé un’insufficienza cardiaca in forme gravissime. Di fatto, ferma tutta la famiglia. La storia del piccolo di Acerra lo dimostra scrive Maria Pirro su Il Mattino .

LA MALATTIA

Giovanni ha un lieve soffio al cuore, che gli viene diagnosticato alla nascita. All’età di tre anni, si ammala: soffre di una cardiomiopatia ipertropica che rende necessario il ricovero al Monaldi e, poco dopo, il trapianto. Il bimbo si riprende dopo l’operazione, nonostante i problemi dovuti alla sua patologia. Va a scuola al compimento dei sei anni, gioca con i coetanei, è allegro, sempre, e il suo carattere luminoso è merito della mamma e del padre, che lo hanno amato ogni giorno e cresciuto come un principino. Solo che l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus complica la situazione. Mamma Assunta tenta di proteggere il bambino, non lo manda a scuola.

Ma Giovanni contrae l’infezione ugualmente, a novembre 2020. Ai primi sintomi, decimi di febbre e inappetenza, reagisce bene. Difatti, il bimbo guarisce, il suo tampone risulta negativo. Le buone condizioni cliniche, tuttavia, non eliminano il legame dimostrato tra antigene Hla e il Covid nei pazienti trapiantati, tant’è che vengono programmati controlli ecocardiografici e prelievi ematici ogni quindici giorni. Tre mesi dopo. il riscontro di «una significativa riduzione della frazione di eiezione»: il 3 febbraio scorso, il bambino viene ricoverato per accertamenti. È seguito nel reparto di Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti diretto da Andrea Petraio, e nell’unità di Scompenso diretta da Giuseppe Pacileo. Ed è qui, al Monaldi, nell’ospedale dei destini incrociati, che viene riscontrata la presenza degli anticorpi nel sangue, che indicano che è in atto il rigetto dell’organo trapiantato.

La situazione peggiora, è indispensabile un sostegno farmacologico e il trasferimento in terapia intensiva. Viene iniziato un trattamento di immunoaferesi, con l’obiettivo di spegnere momentaneamente l’infiammazione scatenata dal virus, e la terapia viene personalizzata. È un caso clinico unico, senza precedenti in Italia, certificano in corsia.

Giovanni, dunque, viene inserito in lista di attesa per il secondo trapianto di cuore. E aspetta, finché può. I medici tentano di tutto per tutto, quando la situazione precipita, usando l’Ecmo, una tecnica di circolazione extracorporea per trattare pazienti con insufficienza cardiaca in rianimazione.

IL VIDEO

Commuove, a rivederlo adesso, il video realizzato l’11 aprile, in occasione della giornata nazionale per la Donazione e il trapianto degli organi. Girato nel giardino del Monaldi e ripreso da una finestra del reparto: si vedono genitori e figli che, con le loro, sagome formano un cuore, sventolano i palloncini e mostrano gli striscioni. «Forza Giovanni, sei il nostro guerriero». «La vita rinasce ogni momento». «Donare è vita».