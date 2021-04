Accadde oggi: 109 anni fa affondava il Titanic

“Sono passati 84 anni…” racconta Rose – interpretata da Kate Winslet – nello storico film Titanic. Oggi, 15 aprile 2021, gli anni trascorsi sono 109, e ricorda il naufragio del Titanic avvenuto proprio il 15 aprile del 1912.

Il Titanic era una nave passeggeri britannica che affondò nell’Oceano Atlantico settentrionale il 15 aprile 1912 dopo la collisione con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton, Inghilterra, a New York City. L’affondamento del Titanic causò la morte di 1.514 persone in uno dei più tragici disastri marittimi della storia. Era la più grande nave mai costruita al momento del suo viaggio inaugurale. Anche molti italiani, che a bordo facevano i cuochi e i camerieri, morirono dopo essere stati chiusi nei piani inferiori perché gli ufficiali avevano deciso di dare la precedenza alle persone di lingua inglese.

Il relitto del Titanic rimane sul fondale marino e si disintegra gradualmente ad una profondità di 12.415 piedi (3.784 m). La sua scoperta avvenuta nel 1985 riportò in luce molti reperti, che sono stati messi in mostra in musei di tutto il mondo.